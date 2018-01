Laval, France

Etshimi, 28 ans, évoluait depuis le début de la saison au Paris FC (4 matches-1 but). Avant cela il a porté les couleurs de l'AC Léopards (RD Congo), Fresnoy (2010-2012), US Roye (N2) (2012-2013), Poissy (N3) (2013-2014) Amiens AC (N2) (juin à décembre 2014), Ivry (N2) (janvier à juin 2015) et Sannois-Saint Gratien (N2) (2015-2017) avec qui il a participé à la montée en National en marquant 36 buts en 58 matches.

Sa fiche:

ETSHIMI Patrick

Né le 26 février 1989 à Kinshasa (RD Congo)

1m84

78kgs