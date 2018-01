Après le décès de Paul Bocuse à l’âge de 91 ans, ce week-end, Patrick Henriroux, chef deux étoiles et propriétaire du restaurant La Pyramide à Vienne salue sur France Bleu Isère le « pape de la gastronomie » . Paul Bocuse, qui a fait ses classes à la Pyramide sous les ordres de Fernand Point. Or "il y a une filiation", raconte Patrick Henriroux, car «lorsque Fernand Point est arrivé comme chef à la Pyramide, il arrivait du Royal à Evian ou il était en cuisine avec le papa de Paul Bocuse et Monsieur Paul voulait absolument travailler chez le chef Point, il a même changé son nom, pour ne pas qu’il sache qu’il était le fils de Monsieur Bocuse d’Evian. »

Un chef attaché au restaurant où il a tout appris

Le chef Henriroux a souvent rencontré Monsieur Bocuse, sans être un intime, il se souvient parfaitement, lorsqu’en 2000, « Monsieur Paul » l’a interpellé sous un escalier, et lui a avoué : « Je suis content que tu continues la belle histoire de cette maison ». La famille Henriroux est seulement la quatrième à posséder le restaurant depuis 1822.

La seule personne que l'on montrait du doigt, comme une star, c'était monsieur Bocuse"

En 1992, Patrick Henriroux s’est rendu à l’exposition universelle de Séville, accompagné de célèbres chefs dont Paul Bocuse. Il raconte : « Je me trouvais avec de grands chefs étoilés dont Alain Ducasse ou Roger Verger, mais la seule personne que l'on montrait du doigt, comme une star, c’était monsieur Bocuse, c’était le Johnny Hallyday de la cuisine. »

Le propriétaire de la Pyramide, classé parmi les « 100 chefs qui comptent », souligne le « côté rassembleur » du gastronome. Pour lui, il représentait « le temple de la cuisine classique, fait d’une manière excellentissime ». Il aimait retrouver chez le chef triplement étoilé, « les souches de la gastronomie française ».