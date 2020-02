Patrick, le premier TGV sorti des usines Alstom de Belfort prend sa retraite

Belfort, France

Séquence émotion pour tous les agents SNCF et les ouvriers d'Alsthom Belfort. La toute première motrice TGV, sortie des usines Alstom de Belfort en juillet 1978, et surnommée Patrick, va prendre sa retraite fin février, après une ultime tournée d'adieu dans les technicentres de la SNCF entre le 5 et le 25 février, annonce la compagnie ferroviaire.

13,5 millions de kilomètres parcourus

"Pour l’occasion, la rame a été re-pelliculée aux couleurs de ses livrées historiques : orange d’origine pour les motrices, bleu et carmillon pour les voitures", explique-t-on à la SNCF. Cette motrice était en circulation depuis près de 41 ans sur les lignes commerciales. "Elle avait été rénovée, reconfigurée, repeinte en bleu, le matériel avait été changé, mais la motrice d'origine était toujours en circulation jusqu'en décembre dernier".

Patrick, le surnom de cette motrice, également appelée TGV01, aura parcouru au total 13,5 millions de kilomètres, soit plus de 337 fois le tour de la Terre, à une vitesse de pointe pouvant atteindre 260 km/h à ses débuts, puis 300 km/h ces dernières années. Une motrice du même type est exposée à Belfort, sur l'A36, sortie 13 Belfort-Glacis du Château.

Une motrice du même type est exposée à Belfort, sur l'A36, sortie 13 Belfort-Glacis du Château. - Capture d'écran wikipédia

Dernière circulation le 15 décembre 2019

Construite dès 1978, cette première rame à grande vitesse électrique a marqué l'abandon des turbines à gaz à la SNCF. Patrick avait été mis en service à partir de 1980 pour assurer notamment la liaison TGV Paris-Lyon à l'ouverture de la LGV Sud-Est en 1981 (parc de 109 rames). Depuis quelques années, ces motrices étaient progressivement retirées du service. Les dernières rames ont circulé sur l’axe Nord jusqu’au 15 décembre 2019.

Tournée des technicentres jusqu'au 25 février

Pour honorer cette motrice, qui représente "la fierté, la modernité, le plaisir du voyage dans l'imaginaire français", la SNCF organise une grande tournée des technicentres, auprès de ses personnels : le 5 février à Villeneuve, le 7 février à Bischheim, le 11 au technicentre Est Européen, le 12 au technicentre Atlantique, le 13 à Hellemes, le 17 à Conflans, le 25 au technicentre Le Landy de Saint-Denis.

"2.000 personnes ont participé à ce projet 100% français, et des milliers d’autres à l’ingénierie et dans les centres de maintenance ont œuvré pour maintenir et moderniser ces rames et assurer jusqu’à leur dernier voyage un très haut niveau de sécurité, de fiabilité et de confort à bord", rappelle la SNCF dans un communiqué.