Patrick Leroux, une figure de la vie politique et culturelle de Château-Gontier, est mort à 71 ans

La mort d'une figure de Château-Gontier-sur-Mayenne. Patrick Leroux est décédé à l’âge de 71 ans. Cette personnalité attachante avait eu plusieurs vies : journaliste, collaborateur de Jean Arthuis, conseiller municipal et chef de l'opposition, adjoint au maire Philippe Henry, et aussi musicien et chanteur. Patrick Leroux adorait la scène. Il avait même sorti un album dans la grande tradition de la chanson française. "La ville lui est extrêmement reconnaissante de son engagement" a déclaré Philippe Henry, lors du conseil municipal de lundi soir.