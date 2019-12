Quel impact pour le Brexit sur les échanges universitaires entre Grenoble et la Grande-Bretagne ?

Grenoble, France

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, partisan d'un Brexit dur et sans accord, vient de remporter la majorité au parlement britannique après les élections législatives d'hier. Cela peut-il avoir un impact direct sur les étudiants du campus grenoblois ? "On est inquiets parce qu'on a des relations très suivies avec la Grande-Bretagne", témoigne Patrick Lévy, président de l'UGA (Université Grenoble Alpes).

La fin du programme Erasmus ?

La question est de savoir ce qu'il va se passer quand et si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a de nombreux programmes de recherches et des citoyens britanniques qui travaillent à l'UGA. Qu'adviendra-t-il du programme d'échange Erasmus, avec la question de la prise en charge des frais d'inscription ? "Pour un Français qui va en Grande-Bretagne, c'est de l'ordre de 2 300 euros, donc c'est pas tout à fait rien, sans compter la question du visa. En l'absence d'accord, les étudiants qui y sont actuellement resteront éligibles jusqu'à la fin 2020 mais on ne sait absolument pas ce qui se passera après".

"Il y a 150 étudiants grenoblois qui vont en Grande-Bretagne"- Patrick Lévy

150 étudiants de l'UGA vont en Grande-Bretagne, 120 autres viennent à Grenoble poursuivre leurs études jusqu'au master : le Brexit pourrait avoir un effet dissuasif, mais non. "C'est peut-être paradoxal mais je crois qu'il y a une vraie volonté de continuer, les universités britanniques n'ont absolument pas envie d'arrêter de coopérer avec les universités européennes et françaises", déclare le président de l'UGA.