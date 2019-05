Patrick Van Ketz, meilleur buteur professionnel du Mans FC : "Le Mans mérite une équipe en Ligue 2, au moins!"

L'ancien attaquant belge du Mans FC croit en la remontée de son club de coeur en Ligue 2. Patrick Van Ketz, meilleur buteur professionnel des Sang et Or avec 53 réalisations entre 1993 et 1997, estime que l'heure du renouveau a clairement sonné pour Le Mans.

Un soutien de poids pour le Mans FC dans sa course vers la Ligue 2! Le Belge Patrick Van Ketz, meilleur buteur professionnel du club encourage les Sang et Or : "je suis supporter du Mans. Ma vie de footballeur professionnel a commencé ici". Pour le joueur des années 1993 - 1997, "Le Mans mérite une équipe en Ligue 2, au moins".

L'ancien attaquant belge croit en les chances de son ex-formation : "les joueurs sont repartis dans le bon sens. C'est le moment de franchir un nouveau cap". En fin connaisseur du football, Patrick Van Ketz dessine le scénario idéal : "le mieux est de gagner à la maison (mardi 28 mai, lors du match aller, ndlr) sans prendre de but. Une victoire donne du courage et de la confiance, d'autant qu'à Ajaccio, ce n'est jamais évident". Patrick Van Kets s'exprime à l'occasion de sa venue à une soirée festive organisée en Sarthe par le Support'R Club, l'un des trois clubs de supporters du Mans FC.

BIO EXPRESS - Van Ketz, meilleur buteur professionnel du Mans

Le Belge Patrick Van Ketz a évolué au MUC 72 (Le Mans Union Club) entre 1993 et 1997. L'attaquant est le meilleur buteur professionnel des Sang et Or avec 53 réalisations en quatre saisons. Patrick Van Ketz, âgé de 52 ans, a été le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 en 1995 et 1996. Après son départ du Mans, il a notamment joué pendant une saison (1998 - 1999) au Gazélec Ajaccio, l’adversaire du Mans FC pour l'accession à la Ligue 2.

►►► Le record de Patrick Van Ketz a été battu début 2019 par Vincent Crehin. L'actuel attaquant des Sang est Or est devenu le meilleur buteur de toute l'histoire du Mans FC !

Le MMArena sera plein, ce mardi 28 mai, pour le match aller des barrages d'accession en Ligue 2 : Le Mans FC - Gazélec Ajaccio. Ce vendredi soir, plus de 21.000 spectateurs avaient déjà acheté leur billet. La capacité maximale du stade est de 22.850 personnes.

Le Mans FC - Gazélec Ajaccio, rencontre à vivre en direct et en intégralité, le mardi 28 mai, sur France Bleu Maine, dès 20h30.