Patrimoine : à Guérande, l'avenir du quartier Saint-Jean au coeur de la bataille

Le vieux quartier St Jean intra-muros avec son ancien hôpital que la mairie de Guérande veut vendre, "on brade le patrimoine" s'insurgent collectif et élus d'opposition

A quelques pas de la porte Saint-Michel, derrière les remparts, une ruelle débouche sur un parking, une friche et plusieurs vieux bâtiments, certains sont murées. La bagarre est ouverte à Guérande au sujet de ce quartier Saint-Jean : un vieux quartier intramuros, abandonné depuis des années. Sur cet espace, il y a notamment un ancien hôpital, un bâtiment de 1000 m2 que la mairie veut vendre, mais la décision fait polémique : "on brade le patrimoine" s'insurge un collectif soutenu par toute l'opposition politique.

Une vente pour 850 000 euros

La mairie, accusée d'avoir décidé de façon unilatérale et sans débat répond qu'il y a eu de nombreuses discussions, entrevues et même une réunion publique avec les riverains mais "qu'à un moment donné, il faut décider et agir avant que les bâtiments ne tombent en ruine". Et si elle a choisit de vendre l'ancien hôpital, un bâtiment de 1000 m2 à un promoteur immobilier, le groupe CIR (France Patrimoine), c'est pour deux raisons.

l'ancien hôpital St Jean, un bâtiment de 1000 m2 que la mairie veut vendre pour 850 000 euros à un promoteur immobilier © Radio France - Hélène Roussel

l'école des arts et du patrimoine dans le quartier Saint-Jean © Radio France - Hélène Roussel

13 logements dont 3 logements sociaux

D'abord financière. "Si on devait réaménager tout le quartier, on en aurait pour plus de 5 millions d'euros. Nous avons d'autres projets prioritaires notamment autour des écoles à Guérande, et nous n'avons pas la planche à billet! Avec cette vente, nous empochons 850 000 euros ce qui va nous permettre de faire un espace culturel tout autour, de réhabiliter aussi la chapelle et l'école des arts et du patrimoine" explique Jacques Guiheneuf, adjoint à l'urbanisme. La deuxième raison, c'est que c'est aussi une façon de répondre à la demande de logements. "Il y aura 10 logements, avec des loyers au prix du marché, et 3 logements sociaux, ce qui permettra de voir de nouveaux habitants dans Guérande intramuros et ça aussi, c'est important". Fin de la discussion.

jacques Guiheneuf, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Guérande "la principale raison est financière, il faut être réaliste" © Radio France - Hélène Roussel

A quoi bon nous consulter si ce n'est pas pour nous écouter" - Pascale Le Brenn, porte-parole du Collectif Saint-Jean

En face, le collectif Saint-Jean soutenu par les élus de l'opposition dénonce "un gâchis et un manque de démocratie". Si le musée de Guérande se retrouve coincé dans une impasse derrière la barre de logements, ce ne sera pas accessible, ce ne sera pas ouvert comme lieu et ça ne permettra pas de redynamiser le centre-ville. "Pourquoi construire un nouveau bâtiment alors qu'on aurait très bien pu installer le musée dans l'ancien hôpital et ouvrir l'espace à des ateliers d'art, des boutiques, des marchés, des concerts et ainsi désengorger la rue Saint-Michel assaillie par les touristes ?" Pascale le Brenn, porte-parole du collectif ne décolère pas. "A quoi bon nous consulter si ensuite personne ne nous écoute ?"

Pascale le Brenn, prote-parole du Collectif Saint-Jean © Radio France - Hélène Roussel

Avant de faire des logements, il faut redynamiser le centre-ville, c'était une occasion en or" - élu de l'opposition

Pour l'opposition, faire du logement n'est pas un tabou, mais il fau_t "sanctuariser l'intramuros et ramener de la vie. Ce ne sont pas les résidences qui dynamisent un centre-ville, c'est l'activité commerciale, artistique, festive, associative. On aurait très bien vendre du foncier ailleurs, chercher des subventions, et faire un business plan car certaines activités peuvent ramener de l'argent. En tous cas, c'est une grave erreur de morceler cet endroit qui ferait pâlir d'envie plus d'une mairie"_ dénonce Charles de Kersabiec_._ Autre argument avancé : le prix des baux pour les commerces dans le centre-ville atteignent des sommets, "il n'y a plus que des grandes chaînes qui peuvent se permettre de payer plus de mille euros par mois pour 40 m2__. C'était une occasion en or de ramener de l'activité locale avec des loyers modérés, de créer un deuxième poumon dans Guérande intramuros", détaille CatherineBailhache qui rappelle que ce lieu a été occupé jusqu'en 2016 par le musée de la poupée, le CCAS, ou encore des activités de danse.

Pascale le Brenn et les élus des groupes minoritaires. La gauche PS, PC, EELV et Insoumis demandent eux aussi au maire de renoncer à son projet de vente © Radio France - Hélène Roussel

On ne veut pas sauver les vieilles pierres, on veut ramener de la vie" - Pascale le Brenn

"Notre bataille, ce n'est pas de sauver les vieilles pierres, c'est bien de ramener de la vie. Ici on on a un trésor. On se battra jusqu'au bout" conclue Pascale Le Brenn.

Le collectif appelle à manifester ce mercredi matin 11 heures sous les fenêtres de la mairie avant le conseil municipal du soir où la vente de l'hôpital doit être soumise à délibération. Le PS, le PC, EELV et les Insoumis ont déjà écrit une lettre au maire de Guérande, Nicolas Criaud, pour lui demander de renoncer et d'ouvrir un débat. Un conseil municipal qui s'annonce mouvementé, ou comment Saint-Jean met le feu.

