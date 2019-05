Patrimoine breton : l’église de Plouagat inaugurée après un long et coûteux chantier de restauration

Dans les Côtes d'Armor, l'église de Plouagat est inaugurée ce samedi après six ans de travaux de restauration. La facture, en grande partie supportée par la commune, s'élève à plus d'un million d'euros. La population avait été consultée avant le début du chantier.

Plouagat, France

Après six années de travaux de restauration de l’église, la facture est salée pour Plouagat. La commune des Côtes d’Armor qui a fusionné depuis le 1er janvier 2019 avec Châtelaudren va notamment devoir rembourser un emprunt de 750.000 euros sur 40 ans.

Plus d'un million d'euros de travaux

Le coût total du chantier dépasse un million d’euros. "C’est la commune qui a financé pratiquement 80 % de la restauration de l’édifice", précise Olivier Boissière, le maire de Châtelaudren-Plouagat.

Des travaux plus longs et plus coûteux que prévu explique le maire Copier

Il y a bien eu des aides de l'Etat, de la Région, du député. Des dons privés aussi mais on est bien loin de l'élan de générosité qui a suivi l'incendie de Notre-Dame de Paris. "Je ne vais pas comparer l’église Saint-Pierre de Plouagat avec Notre-Dame", nuance Olivier Boissière, "mais quand on voit des sommes débloquées à hauteur d’un milliard d’euros en quelques jours alors que nous, cela fait six ans qu’on traîne et qu’on a eu très peu d’aides [...], c’est vrai que ça laisse un peu perplexe".

L'église de Plouagat © Radio France - Johan Moison

Des lieux de cultes qui coûtent chers

En 2013, la population s’était prononcée en faveur de la restauration par référendum.

"On ne regrette pas d’avoir réhabilité cette église car elle fait partie du patrimoine local mais ce million d’euros aurait pu être investi en dans les écoles, dans la maison de santé, dans la voirie, dans d’autres projets." - Olivier Boissière, le maire

Et la commune n'a pas terminé la restauration de ses lieux de cultes. Des investissements ont été engagés pour restaurer le clocher d’une autre église et la restauration d’œuvres dans une chapelle...