Patrimoine de Côte-d'Or : l'Eglise de Reulle-Vergy remporte le prix Trévise 2023

La campagne de vote organisée par la Fondation "La Sauvegarde de l'Art Français" était ouverte du 10 juillet au 25 août et a mobilisé plus de 9 000 votants ! L'Eglise Saint Saturnin de Reulle-Vergy faisait partie des six finalistes et était en concurrence avec l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Brecé (Mayenne), l’église Saint-Hilaire de Comblot (Orne), l’église Saint-André de Ruffec (Charente), l’église Sainte-Raffine-de-Gaujac à Frégimont (Lot-et-Garonne) et la chapelle Notre-Dame-de-Lieu-Plaisant à Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault). Avec plus d'un tiers des votes, Saint Saturnin arrive donc largement en tête de cette campagne. La commune va recevoir 5.000 euros de dotation.

Un peu d'histoire !

Campée sur la montagne de Vergy, dominant les Hautes Côtes de Nuits, l’église actuelle aurait été construite sur les restes d’une ancienne église mérovingienne datant du VIe siècle. Commencée au XIIe siècle, époque dont subsistent le chœur et le clocher, cette église a été remaniée jusqu’au XVIe siècle avec l’agrandissement de la nef. Les arcs du chœur datent eux, du XIIIe siècle, la nef mêle d'ailleurs des éléments du XIIIe et du XVe siècle.

La Société d’histoire et d’archéologie du Pays de Vergy propose des visites commentées et l’église se trouve près du site UNESCO des Climats de Bourgogne.

Huit années de travaux pour restaurer l'édifice

La restauration, respectueuse de l’environnement, a utilisé des matériaux locaux, éliminant le ciment. Les travaux, d’un coût de 627 350 €, ont duré 8 ans, dirigés par l’architecte Simon Buri. Le prix Trévise 2023 vient couronner les années d’effort de la commune pour restaurer dans les règles de l’art et faire vivre cet édifice.

La Sauvegarde de l’Art Français , créée en 1921, est une fondation reconnue d’utilité publique œuvrant pour la restauration du patrimoine immobilier et mobilier en France. Elle attribue chaque année entre 1 et 2 millions d’euros à des projets de restauration d’églises et de chapelles.