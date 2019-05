PATRIMOINE - La cité des électriciens. La plus ancienne cité minière du Nord ouvre ses portes ce week-end

Inscrite aux Monuments Historiques en 2009, la cité devient en 2012 l’un des cinq grands sites miniers dans le cadre de l’inscription du Bassin Minier sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de Paysage culturel, évolutif et vivant.

Délabrée, la plus ancienne cité minière préservée du Nord-Pas-de-Calais s’était vidée de ses habitants.

Tous ces sites ont la spécificité d'incarner à la fois l'histoire et l'avenir du territoire. Ils ont ainsi vocation à être un levier de renouveau dans les lieux même où l'industrie charbonnière vécut ses heures de gloire.

La Cité des Électriciens est un lieu dans lequel patrimoine, culture et tourisme sont étroitement liés.

Entre interprétation du patrimoine minier, créations artistiques, jardins potagers et gîtes urbains, à la fois lieu de mémoire et lieu de vie, la Cité se distingue par ce caractère éclectique et pluridisciplinaire. Elle s’attache aussi à véhiculer des valeurs d’éducation participative, de partage, d’implication des habitants.

Témoin de l’évolution de l’habitat

La cité des Électriciens est construite par la Compagnie des mines de Bruay entre 1856 et 1861 pour loger les familles des mineurs travaillant à la fosse n°2. La Compagnie des mines a choisi de grands savants ayant fait des découvertes en matière d’électricité pour nommer les rues de la cité : Ampère, Marconi, Volta, Edison, Coulomb, Franklin, Laplace, Faraday, Branly et Gramme, d’où son nom d’usage « cité des Électriciens ».

Elle constitue une véritable charnière dans l’histoire de l’habitat ouvrier. Elle témoigne en effet de la progressive évolution de l’habitat ouvrier au XIXe siècle, et est un exemple exceptionnel de l’architecture des premiers corons.

Sa configuration n’a pas changé depuis sa construction. Elle comprend sept barreaux parallèles à la rue Anatole France et deux barreaux perpendiculaires. La conservation des carins (dépendances) et des voyettes (ruelles) lui a permis de garder son intégrité.

