Patrimoine : la commune d'Olby appelle aux dons pour préserver son église

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi le lancement d' une collecte de dons pour restaurer les édifices religieux . Elle est uniquement destinée aux communes de moins de 10.000 habitants. Dans le Puy-de-Dôme, la commune d'Olby a déjà lancé une cagnotte, en 2020, pour restaurer l'église Saint-Pierre.

Cet édifice religieux néo-roman a été bâti par les habitants du village, à la fin du XIXe siècle. "Ici, tous les vitraux ont été réalisés grâce aux dons des habitants. On a d'ailleurs les noms des personnes affichés sur ces vitraux", montre Samuel Gauthier, le maire d'Olby.

Une cagnotte en ligne

L'édifice doit être entretenu, la charpente est abîmée par la présence d'insectes. Les murs et le plafond se dégradent à cause des infiltrations d'eau. Le problème, c'est que les travaux de rénovation coûtent très chers. "Les chiffres sont colossaux. Pour la charpente au-dessus du cœur, qui ne représente qu'une petite partie de l'église, on nous a annoncé 850.000 euros de travaux. ce n'est même pas le budget de fonctionnement de la commune", ajoute le maire.

La commune a donc lancé une cagnotte en ligne sur le site de la Fondation du Patrimoine pour financer une partie des travaux. Plus de 53.000 euros ont déjà été récoltés. "C'est énorme, c'est aussi une satisfaction pour l'équipe municipale. Mais ce n'est pas fini. Les dons sont encore ouverts jusqu'au début de l'année prochaine pour faire le plus de travaux possible." Pour l'instant, la commune a engagé 235.000 euros pour la première phase de rénovation.

Préserver le patrimoine

Les journées du patrimoine, prévues les 16 et 17 septembre, sont aussi l'occasion pour la commune de sensibiliser à la préservation du patrimoine. La municipalité, accompagnée de plusieurs habitants, a créé le groupe "Connaître Olby" destiné à organiser des manifestations pour en apprendre davantage sur le village. À commencer par la création de balades dans la commune et ses hameaux, que vous pourrez découvrir ce dimanche.