Patrimoine : la mairie de Fontaine-le-Comte lance un appel aux dons pour restaurer son abbaye

La mairie de Fontaine-le-Comte, dans la Vienne, en appel à la générosité de ses habitants pour aider à restaurer une partie de l'abbaye, qui date du 12e siècle. Avec le soutien de la Fondation du patrimoine, elle organise une collecte sur deux ans. L'objectif ? Rassembler 60.000 euros pour financer en partie les travaux.

ⓘ Publicité

Si l'église et la salle du logis ont été bien conservées, grâce aux précédents travaux entrepris ces dernières années, l'infirmerie menace de s'effondrer et le cloître a aussi besoin d'être restauré. La commune va donc entamer des gros travaux à partir de 2024, estimés à 350.000 euros. La mairie ne peut pas financer toute seule, sous peine de voir son budget mis en péril. Elle compte donc sur l'aide des habitants pour sauver son édifice.

Un devoir de conservation

"Aujourd'hui, concernant le bâtiment de l'infirmerie, on peut voir qu'il y a des fissures un peu partout. Il y a des pierres qui tombent. La toiture et la charpente sont en mauvais état. Il y a urgence à restaurer, pour ne pas que cela tombe en ruine", décrit la maire de Fontaine-le-Comte, Sylvie Aubert. La commune souhaite non seulement restaurer l'édifice, mais le réhabiliter au profit des habitants. La cour du cloître ressemblera ainsi à un "jardin médiéval", dans lequel les habitants pourront se promener. Des fêtes et d'autres animations y seront organisées. "En tant qu'élus, nous avons ce devoir de conserver ce patrimoine, qui nous a été transmis de génération en génération. Il faut que l'on continue pour les générations futures. C'est l'histoire de Fontaine-le-Comte. C'est important pour moi et mes équipes de porter cela."

Pour cette collecte, qui va durer jusqu'au mois de septembre 2025, la commune bénéficie du soutien de la Fondation du patrimoine. L'objectif est d'obtenir une enveloppe de 60.000 euros. Isabelle Soulard, déléguée départementale adjointe de la Fondation du patrimoine, rappelle que chaque don, même une petite somme, a son importance : "on attend des habitants et des entreprises qu'ils participent. Des petites sommes additionnées finissent par faire de grosses sommes. Et faut savoir qu'un euro donné pour la Fondation du patrimoine, c'est 21 euros injectés dans l'économie locale. Par ailleurs, les gens ou les entreprises qui donnent bénéficient d'une défiscalisation, à hauteur de 60 % environ", explique-t-elle.

Pour le moment, 6.000 euros ont été récoltés depuis le lancement de la collecte fin août. La collecte reste ouverte jusqu'en septembre 2025. Pour donner, rendez-vous sur le site internet de la Fondation du patrimoine . Vous pouvez aussi transmettre de l'argent par chèque à la Fondation.