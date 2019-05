PATRIMOINE - Larressingle : le plus petit village fortifié de France

Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » et les Grands Sites Occitanie sous l’intitulé « Armagnac Abbaye et Cités », il présente un bel ensemble architectural du moyen-âge composé d’un château, ancienne habitation des abbés puis des évêques de Condom, d’une église romane, de maisons médiévales, protégés de remparts, tours, douves et pont levis.

Larressingle entre dans l'histoire au début du XIème siècle. L'abbé Hugues, fondateur de l'abbaye de Condom, est héritier des Ducs de Gascogne. Devenu évêque d'Agen et de Bazas, il laisse sa charge abbatiale de Condom et fait don à son successeur de ses terres de Larressingle. C'est ainsi que les abbés puis les évêques de Condom sont devenus les Seigneurs des lieux.

Dès le XVIIème siècle, le château est délaissé par les évêques au profit de celui de Cassaigne plus moderne. Et c'est à la fin du XVIIIème siècle que Mgr d'Anterroches, dernier évêque de Condom, fait démonter la toiture et transporter les bois de charpente à Cassaigne. Vendu comme bien national, il est dépecé et vidé. C'est alors que le village lui-même tombe dans l'oubli. Petit et peu commode, on habite plus facilement à l'extérieur.

Au début du XXème siècle, la forteresse est vouée à disparaître, seule 3 maisons sont habitées, les autres transformées en grange ou abandonnées perdent toitures et pierres.

Le village doit sa restauration à l'initiative du duc de Trévise qui fonde un comité de sauvegarde auprès de financeurs de Boston qui alimenteront les caisses jusqu'en 1938.

