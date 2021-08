Patron solidaire, un restaurateur dieppois se mobilise pour la régularisation de son futur cuisinier malien

Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Mamadou Diakité a 16 ans quand il débarque en France après un périple de plusieurs mois depuis le Mali. L'année suivante, c'est à Dieppe qu'il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime. Il débute un CAP cuisine et entre en apprentissage à "La taverne du pirate", le restaurant de la sœur de Kévin Bruneval. " C'était quelqu'un qui était efficace, qui était motivé, qui était toujours ponctuel" raconte le jeune homme. Mais en 2018, Mamadou doit interrompre sa formation. Il est devenu majeur, et vient de recevoir une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Depuis, "il enchaîne les autorisations provisoires de territoire. Il a le droit de rester mais pas de travailler. C'est le serpent qui se mord la queue" explique le jeune patron. Et les demandes de régularisation du jeune cuisinier malien n'aboutissent pas, malgré les nombreux témoignages de son intégration réussie en France. "J'ai fait une promesse d'embauche sous CERFA" explique Kévin. Une promesse "vague" a jugé la préfecture qui a débouté Mamadou et délivré une nouvelle OQTF à son encontre le 9 juillet.

Cette fois, Kévin a pris les choses à bras le corps et contacté toute la presse locale pour attirer l'attention sur la situation de Mamadou. "Dans le monde de la restauration, on a du mal à trouver du personnel, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à débloquer la situation" se désole Kévin. Le jeune "patron solidaire" a lancé une pétition, et pris contact avec Stéphane Ravacley, le boulanger bisontin qui s'est mobilisé le premier pour faire régulariser son apprenti. Dans le même temps, l'avocate de Mamadou a déposé un recours en annulation de son OQTF. La date de l'audience devant le tribunal administratif de Rouen n'est pas encore fixée. En attendant, Mamadou s'est engagé comme bénévole auprès de plusieurs associations dieppoises comme les Restos du coeur, Itinérances et Oxygène.