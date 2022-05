Patrons d'entreprises comment faire des économies d'énergies ? La CCI vous conseille gratuitement

Le Club Energie Côte d'Azur est chapeauté par la CCI, la chambre de commerce et d'industrie du 06. Il permet d'aider toutes les entreprises maralpines qui le souhaitent à faire leur transition énergétique : c'est à dire à être plus écolo, à moins polluer et réduire leurs déchets.

Le Club Energie Côte d'Azur est chapeauté par la CCI, la chambre de commerce et d'industrie du 06. Il permet d'aider toutes les entreprises maralpines qui le souhaitent à faire leur transition énergétique : c'est à dire à être plus écolo, moins polluer et réduire leurs déchets. Ludovic Asso est responsable énergie à la CCI Côte d'Azur.

Quel est l'objectif ?

"L'idée c'est d'être plus écolo, d'aller vers la transition écologique. Il y a beaucoup d'aides actuellement pour financer. On peut vous aider, vous conseiller, c'est gratuit. J'ai un conseiller énergie dans l'équipe qui peut se déplacer gratuitement dans les entreprises pour les aider à définir les meilleures actions. On va regarder comment ça se passe l'isolation, la production de chaleur, de froid, les process."

Vous donnez des conseils donc ?

"On va donner les meilleures techniques, les meilleurs conseils pour baisser sa facture énergétique, pour améliorer sa consommation énergétique et puis aussi des idées. Toutes les aides disponibles, y en a beaucoup actuellement pour engager la transition énergétique. Il y a des gros problèmes dans l'isolation."

Comment vous joindre ?

"La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Comment isoler au mieux son bâtiment ? Comment faire en sorte de ne pas consommer la nuit, le week-end ? On vous aide, appelez nous au 04 93 13 73 00. C'est le centre d'appels. Prenez rendez-vous également sur www.cote-azur.cci.fr