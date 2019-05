Pau : 180 "gilets jaunes et verts" mobilisés

Ils étaient environ 180 "gilets jaunes et verts", ce samedi après-midi à Pau, réunis pour dénoncer la répression policière et "l'urgence environnementale, sociale et démocratique".

Pau, France

Cinq saynètes se sont enchaînées, sur les marches du palais de justice de Pau, ce samedi après-midi. Environ 180 "gilets jaunes" et militants écologistes se sont réunis pour dénoncer à la fois la répression policière sur leurs mouvements, mais aussi l'urgence climatique.

Sur les banderoles, le slogan "fin du monde, fin du mois : même combat" résume l'esprit de la démonstration du jour. "C'est encore plus vrai et indispensable dans la situation actuelle où l'on assiste à une répression de plus en plus violente de la part d'un système [....] qui se complaît dans l'inaction", justifie une manifestante au micro.

Une majeure partie de la manifestation du jour était consacrée aux "victimes de la répression". De grandes banderoles avec les photos des "mutilations" attribuées aux forces de l'ordre sont déployées. Et une minute de silence respectée.

Après ce moment de rassemblement, les gilets jaunes sont partis pour marcher dans les rues de Pau.