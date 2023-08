Pau, 3e ville universitaire la moins chère selon un classement de l'UNEF

Pau, ville où il fait bon vivre pour les étudiants ? En tout cas elle est à la 45e position du classement UNEF du coût de la vie par ville universitaire (sur 47) soit la 3e ville la moins chère. L'Union nationale des étudiants de France se base sur plusieurs critères : le coût des transports, de la vie quotidienne et du loyer. Le syndicat dénonce cette année une situation catastrophique avec aucune ville sous le seuil des 1.000 euros de dépense par mois. A Pau, il faut compter 1.036 euros pour vivre, soit une augmentation de 5,09% sur un an. Néanmoins, cela reste moins cher que les villes du haut du classement : pour Paris il faut compter plus de 1.500 euros, Nanterre et Créteil plus de 1.400.

ⓘ Publicité

Parmi les critères étudiés par l'UNEF, il y a le coût du loyer. Deux villes, dont Pau, conservent le même loyer moyen sur un an. Il est de 381 euros par mois pour un appartement étudiant, bien en dessous de la moyenne nationale qui est de 570 euros. Le prix des transports est aussi pris en compte. A Pau, il faut compter 139 euros par an pour se déplacer. Un tarif qui n'augmente pas, mais l'UNEF souligne qu'il n'existe aucune promotion pour les étudiants boursiers. Les étudiants palois voient en revanche leurs dépenses de la vie quotidienne augmenter, conséquence de l'inflation générale dans le pays. Par contre, l'UNEF note que cette inflation n'est pas aggravée par des prix qui augmentent localement. Il faut quand même compter 5,09% de plus sur son budget par rapport à l'année dernière