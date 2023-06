Pau : 5000 créneaux supplémentaires cet été pour faire ses papiers d'identité

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de Région et le maire de Pau ont signé une convention pour réduire les délais pour faire ses papiers d'identité

Le problème devient récurrent à l'approche de la période estivale. Tout le monde veut refaire son passeport ou sa carte d'identité pour partir en vacances, et les délais s'allongent. En moyenne, il faut 60 jours pour obtenir ses papiers dans le département. Mais le maire de Pau, François Bayrou, et le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Julien Charles ont l'ambition de réduire le temps d'attente "à 20 ou 30 jours".

"Opération coup de poing "

Ce lundi matin, la mairie et la préfecture ont donc signé une convention pour ajouter cinq machines supplémentaires, qui servent à enregistrer les dossiers pour les papiers d'identité. Cet investissement doit permettre d'ouvrir 5 000 créneaux supplémentaires entre la mi-juin et la mi-octobre. Coût des opérations : 50 000 euros, financés par l'État.

"On estime qu'au terme de cette opération un peu coup de poing, on aura atteint notre cible, et qu'on pourra fonctionner sur un régime de croisière autour de ce délai d'un mois", explique le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Trois opérations de ce type avaient déjà été menées dans l'agglomération paloise. Elles sont visiblement avérées insuffisantes, puisque les demandes de titres ont augmenté de 65 % en 2022 à Pau.

Des délais très longs

Le temps d'attente a même atteint 170 jours l'année dernière. Il y a d'abord eu un effet covid. Avec le confinement et l'arrêt des voyages, beaucoup ont attendu avant de refaire leurs titres d'identité. Mais ça s'est aussi cumulé avec le Brexit par exemple. Il faut maintenant avoir un passeport pour aller en Angleterre.

"Il y a aussi eu une réforme de l'état-civil, qui facilite le changement de noms. L'année dernière, en l'espace de six mois, on a eu 250 personnes qui ont eu un changement de noms. C'est donc 250 personnes qui doivent refaire leurs papiers d'identité", explique Sophie Lesur Le Guiner, directrice des accueils à la mairie de Pau. Dans le département, 41 communes peuvent délivrer des titres d'identité.

Pour refaire ses titres à Pau, les usagers doivent prendre rendez-vous sur l e site de la ville de Pau. Ensuite il faudra pré remplir et imprimer leur demande et un timbre fiscal sur le site de l'ANTS. Ceux qui auraient besoin d'un peu d'aide peuvent contacter les trois Maisons du citoyen.