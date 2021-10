Pau : 600 personnes manifestent contre le pass sanitaire

Environ 600 personnes ont manifesté contre le pass sanitaire à Pau samedi 23 octobre.

Les manifestants sont partis de la place Verdun pour faire une boucle en centre ville. La prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet 2022 est très mal vécue par ceux qui battent le pavé.

Ainsi, Huguette avait l'habitude de beaucoup voyager avant la pandémie : "Cela fait deux ans que je n'ai pas vu mes enfants, qui habite à Milan et à San Francisco, et qui travaillent beaucoup. C'est une vraie cassure. Je suis complètement démunie, je ne sais plus quoi faire. C'est insupportable à vivre" souffle cette retraitée.

Odile, elle, entend bien continuer les manifestations. " J'ai 67 ans, et j'ai du mal à marcher, mais je suis prête à bloquer le pays s'il le faut ! Car il faut que le pass s'arrête"

Des cortèges ont défilé dans toute la France. C'est la quinzième semaine consécutive de manifestation anti-pass sanitaire.