Une grue a été installée jusqu'à la fin de la semaine sur le square Aragon, à Pau, pour ôter les échafaudages sur le toit de l'immeuble incendié il y a deux ans. En attendant, une partie du square et de la route sont fermés jusqu'à vendredi.

Les habitants de l'immeuble square Aragon à Pau, en travaux depuis deux ans, voient enfin le bout du tunnel. Une immense grue a été installée pour enlever les échafaudages sur le toit. D'ici la fin de la semaine les fermes, ces parties des échafaudages qui retiennent toute la structure, vont être retirées. Elles pèsent une tonne chacune et il y en a trente au total. La grue était montée ce mercredi après-midi et sera démontée vendredi en fin de journée. D'ici là, une partie du square Georges V sera fermée entre 8h et 17h, jusqu'à vendredi. Le square ne pourra pas être contourné en voiture, mais le parking Aragon reste accessible. Sept commerces sont également fermés toute la semaine, par mesure de sécurité.

La fin des travaux

La bâche blanche qui recouvrait le nouveau toit a été enlevé en une journée. Les 150 tonnes d'échafaudages autour de l'immeuble devraient disparaître d'ici fin août. Les propriétaires et locataires devraient également revenir à partir de début juillet, pour les moins touchés.

Il y a d'importants dégâts dans les étages supérieurs à cause des trombes d'eau utilisées par les pompiers pour éteindre le feu. Plusieurs entreprises ont déjà commencé les travaux pour la rénovation des appartements. Mais l'ascenseur ne fonctionne toujours pas. Une entreprise viendra le mois prochain pour attaquer les travaux, mais il ne sera pas remis en service tout de suite.