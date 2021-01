Pau : Des parents d'élèves vont défiler dans les rues pour dire non au port du masque à l'école

Pour certains, il est temps de dire stop au port du masque à l'école. C'est en tout cas le discours du collectif "Enfance & Libertés" qui a lancé un appel national à manifester ce samedi 9 janvier. A Pau, le rassemblement sera organisé par le "Collectif Parents 64" qui attendra les manifestants à 10 heures sur la place Verdun. Ce dernier demande la suppression de l'obligation de port du masque à l'école. A l'avant du cortège, ce samedi, on pourra lire sur la pancarte de tête : "Laissez respirer nos enfants librement". Le "Collectif Parents 64" devrait également être reçu par le sous-préfet des Pyrénées-Atlantiques à 11h30, ce samedi.

Le collectif dénonce des effets néfastes sur la santé des enfants

Pour endiguer l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a instauré, le 2 novembre dernier, l'obligation du port du masque à l'école pour les enfants de plus de 6 ans. Mais ces masques auraient-ils des effets néfastes sur la santé des enfants ? La réponse est oui pour les collectifs organisateurs. D'après eux, en plus d'être inutiles chez les enfants, les masques seraient même dangereux. Ils évoquent, entre autres, des maux de tête, des difficultés respiratoires, des saignements du nez, de l'angoisse ou encore de la dépression. Le collectif "Enfance & Libertés" met également en avant que "de nombreux professionnels de santé, la communauté éducative, ainsi que l’Organisation Mondiale de la Santé, tirent également le signal d’alarme sur les effets délétères du port du masque sur les enfants, ainsi que sur les risques psycho-sociaux et l’impact sur les apprentissages.".

Nathanaëlle, maman et membre du "Collectif Parents 64", est bien déterminée à se faire entendre. Copier

"J'ai décidé de déscolariser mon enfant"

Nathanaëlle est une membre active du "Collectif Parents 64", elle sera présente au rassemblement de samedi. C'est une maman en colère au point qu'elle a décidé de déscolariser son fils de 9 ans. "J'ai déscolarisé mon enfant, on ne m'en a pas laissé le choix parce qu'on se fiche de notre liberté d'opinion. On n'a demandé à aucun parent de France s'ils étaient prêts à masquer leurs enfants, s'ils étaient prêts, pour ceux qui pouvaient, à les garder à la maison et continuer l'assiduité scolaire à la maison", explique Nathanaëlle.

La mère de famille est consciente de freiner les interactions sociales de son fils en le laissant à la maison, mais elle assume sa volonté de vouloir préserver sa santé avant tout. "On est vraiment inquiets, et on ne lâchera pas ce combat", rappelle Nathanaëlle, "Je ne sais pas jusqu'où il faudra aller, mais on est tous profondément motivés, avec le cœur, et avec notre réaction de parents : nous sommes là pour les protéger".