Pau : des visites virtuelles pour découvrir le quartier Saragosse de demain

Pau, France

Des habitants sont venus se promener virtuellement dans leur futur quartier Saragosse, ce mercredi à la médiathèque des Allées, avenue des Lilas, à Pau.

On vous installe des lunettes 3D sur les yeux, et vous êtes plongés dans le futur, notamment à l'endroit de l'ancienne friche Laherrère, avec de nouveaux bâtiments : une maison des services publics, peut être une maison de santé, il y aura aussi des commerces et des restaurants. Il y a également le futur parc central, près de la caserne des pompiers, avec ses aires de jeux, son circuit vélo, ou encore son boulodrome.

C'est Sébastien Hezé, technicien 3D, qui a monté ce projet à l'agglomération de Pau. Copier

Le quartier Saragosse a déjà bien changé de visage, notamment le long de l'avenue Saragosse, mais la transformation n'est donc pas terminée. La rénovation urbaine, démarrée en 2016, doit encore se poursuivre au moins jusqu'en 2024.

Prochain rendez-vous de ce dispositif de réalité augmentée, à la MJC des Fleurs, mardi 3 décembre, l'après midi.

