À Pau, la famille Ristic dort dans la rue depuis mercredi. Les parents et leur quatre filles ont dû quitter leur appartement cette semaine et se retrouvent dans une extrême précarité comme une famille géorgienne avec quatre enfants, dans la même situation.

Pau : deux familles à la rue malgré la trêve hivernale et la crise sanitaire

La famille Ristic est à la rue depuis mercredi. Elle a dû quitter son hébergement malgré la trêve hivernale et la crise sanitaire. Depuis, les deux parents et leurs quatre filles dorment dehors entre Pau et Lons.

"Ça fait quatre jours que ma mère pleure tous les jours"

Après avoir été logés dans différents appartements des urgences sociales, la famille serbe se retrouve sans toit et sans ressource. "Ça fait quatre jour qu'on est à la rue, j'appelle tous les jours le 115, mais ils disent qu'il n'y a pas de places" explique Katarina. "C'est dur. Ma mère qui a une maladie du cœur n'arrive pas à dormir de toute la nuit, on a peur de dormir la nuit (...) Ce n'est pas possible de vivre dans la rue. Je veux juste vivre normalement."

Katarina 17 ans Copier

"Tout ce que je veux c'est vivre comme tout le monde en France"

Alexandra 8 ans, va à l'école Gaston Phoebus à Pau, Anastasia 15 ans et Melissa 18 ans sont toutes les deux scolarisées au lycée Morlaàs. "Tout ce que je veux c'est vivre comme tout le monde en France" soupire Anastasia, épuisée. "C'est les vacances mais là je ne suis pas du tout reposée, je suis plus fatiguée maintenant que quand j'étais à l'école" confie la jeune fille en internat dans son lycée pendant l'année scolaire. Katarina 17 ans, possède un CAP cuisine. Mais impossible de travailler pour cette dernière, sans papier. Arrivés en France il y a quatre ans, la demande d'asile de la famille a été rejetée ainsi que tous les recours administratifs. Les Ristic souhaitent maintenant obtenir un titre de séjour.

Hébergements provisoires

Suite à l'appel de France Bleu Béarn Bigorre à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, les services de la protection civile leur ont trouvé un hébergement d'urgence pour loger la famille pendant deux nuits samedi et dimanche. Mais cette solution est temporaire. Ce lundi ils devront sans doute retourner dormir sous un abris de fortune.

Une autre famille géorgienne avec quatre enfants de 3, 5, 8, et 9 ans est à la rue à Pau. Un particulier a proposé de les loger pour le week-end. Mais là encore la situation est provisoire. Le collectif RESF (Réseau éducation sans frontière) et la Cimade, qui accompagnent les deux familles, en appellent à la solidarité des collectivités locales et des habitants pour leur trouver un hébergement pérenne. Pour les contacter : 64resf@gmail.com