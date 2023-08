Pau : encore beaucoup de travaux pour la rentrée

Les automobilistes vont devoir encore s'armer de patience pour circuler dans Pau en cette rentrée 2023. De nouveaux travaux ont été entrepris notamment dans la rue d'Etigny. L'axe qui longe le parc du château est fermé depuis le 23 août. Des rénovations sur le réseau d'assainissement sont en cours. La circulation est coupée au moins jusqu'au 20 novembre, sauf pour les riverains et l'accès au commerce.

Prendre son mal en patience

Cet été déjà, le secteur était en chantier. Le pont d'Espagne, une des voies principales pour accéder à Jurançon et à Billère notamment, a été fermé pendant trois semaines. Pour les riverains du quartier, pas toujours évident de supporter les travaux. "Pour amener ma fille à la crèche je dois faire un détour par Jurançon, et pour rentrer chez moi parfois c'est la galère. En plus ils commencent à 6h, on a l'impression qu'ils cassent l'immeuble", explique Jessica, qui habite au 1er étage d'un immeuble de la rue d'Etigny.

Sa voisine Marilou, elle, n'est pas forcément dérangée par le bruit, mais plutôt pour circuler. Elle sait qu'elle n'a pas le choix. "On doit passer par là, alors on ne va pas se plaindre. La rue a déjà été en travaux il y a cinq ans. Se dire que ça allait recommencer, c'est vrai que ça n'a pas été évident au début, mais on accepte"

Une quinzaine de chantiers prévus

En plus de la rue d'Etigny, les travaux se poursuivent avenue Jean Biray, à la gare. Depuis le 30 mai, la circulation est à sens unique depuis la place de la monnaie, vers la gare. Les travaux doivent prendre fin en décembre. L'accès à l'est de Pau est aussi compliqué, notamment au niveau de l'avenue Charles de Gaulle, et sur une partie du boulevard Alsace-Lorraine. La fin du chantier est annoncée pour début septembre.

Tout au long du mois de septembre il y aura aussi une quinzaine d'interventions pour rénover l'éclairage public dans le centre-ville. Interdiction de se garer entre 6h et 17h dans les rues concernées. La mairie de Pau a mis en place une carte sur son site internet. Elle est mise à jour tous les soirs pour faire le point sur les différents chantiers