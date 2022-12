Pau : encore quelques mois avant la fin des travaux place du Foirail

D'ici moins d'un an, les travaux pourraient être terminés sur la place du Foirail. Alors qu'on avait vu la place toute belle et toute propre lors de l'inauguration du complexe culturel par Emmanuel Macron (30 septembre), aujourd'hui les tranchées et les barrières font partie du quotidien du quartier. Cela va durer jusqu'à l'automne 2023. C'est le prévisionnel annoncé par la ville de Pau.

Le quartier est embelli

En ce moment, les travaux sont autour du pôle culturel du Foirail, notamment la partie jardin qui débute au niveau de la rue Carnot. Cela prend du temps pour préparer le terrain avant de mettre les arbres et les fleurs. À terme, il devrait y avoir une quarantaine de platanes au cœur de la place, d'ici l'automne l'année prochaine.

Travaux place du Foirail, à Pau © Radio France - Marion Aquilina

En attendant, il est quand même encore assez possible de circuler en voiture et à pied. Quand on fait le tour, il y a bien cette pancarte avec le calendrier des travaux qui coûtent au total 2.935.000 euros.

Des logements dont la valeur va augmenter

Marie-Hélène vit dans le quartier et elle est ravie de ces travaux qui donnent une plus-value à son appartement : "Il y a du bazar mais on vit avec. [...] Paris ne s'est pas faite en un jour et pour faire de la soupe, il faut peler les légumes. J'habite là et ça donne de la plus-value à mon logement, je le vois aussi comme ça en tant que propriétaire."

À l'inverse, d'autres habitants et commerçants râlent un peu : "Pour les gens qui viennent se garer, c'est un peu la merde", "Quand Macron est venu, ils ont fait des travaux et là ils refont des travaux, [...] ils creusent quand ils veulent et ne disent rien à personne", etc.