Week-end de mobilisation pour les anti-pass sanitaires à Pau malgré la braderie d'été samedi. A quelques jours de la rentrée, les enfants ont accompagné dimanche leur parent contre la vaccination à l'école, mai aussi contre le masque obligatoire dans les classes et ce, dès l'âge de 6 ans en Béarn.

Pau : Enfants et parents dans la rue contre la vaccination à l'école

" Révolution " inscrit sur son sac à dos, l'enfant se faufile place Clémenceau à travers les manifestants pour donner la main à sa mère. Elle brandit une pancarte " Liberté pour nos enfants ". Comme la plupart des parents palois réunis ce dimanche 29 août, Nathalie ne veut pas que son enfant soit incité à se faire vacciner contre le covid-19 à l'école, ni qu'il porte le masque. A quelques jours de la rentrée, cette jeune quarantenaire a déscolarisé son fils " C'est inadmissible que le gouvernement évince les enfants non-vaccinés, c'est de la discrimination " explique-t-elle, avant de conclure " la vaccination obligatoire, non merci. "

" Ne touchez pas à nos enfants " scandent les manifestants palois place Clémenceau. © Radio France - Sarah D'hers

Selon le protocole, dans les collèges et lycées, en cas de contamination avérée, pas de fermeture de classe mais une distinction s'opère entre élèves du secondaire vaccinés et non-vaccinés les cas contacts non-vaccinés seront renvoyés chez eux et suivront des cours à distance pendant une semaine. Pour le gouvernement, la vaccination permet donc de garder au maximum les élèves en classe.

Et c'est qui hérisse ces familles, la vaccination facilitée. Par exemple, vendredi prochain, une journée de vaccination est prévue pour les lycéens dans l'établissement Jacques Monod à Lescar.

Fracture sociale

Sifflet au bec, tambours dans les mains, l'ambiance se veut familial, avec des animations, de la danse et des chants. 200 personnes environ ont rejoint le cortège sous un soleil resplendissant. L'une des organisatrices de cette "ronde des enfants" dénonce le protocole sanitaire de rentrée à l'école, symbole, pour elle, d'une fracture sociale importante entre élèves vaccinés et non-vaccinés. C'est la première fois que cette mère de famille manifeste.

Pourtant, les anti-pass se sont déjà rassemblés la veille malgré la braderie d'été. Ils étaient 2.200 manifestants pour leur 7ème samedi de mobilisation contre 3.000 la semaine dernière.

A Tarbes, ce week-end, il y a aussi eu une manifestation qui a rassemblé 1.100 personnes d'après les chiffres de la préfecture.