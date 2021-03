Pau est la 3e ville moyenne la plus dynamique malgré la crise sanitaire

Selon un palmarès publié ce lundi, Pau arrive en 3e position des villes de moins de 100 000 habitants les plus dynamiques malgré la crise sanitaire. Une reconnaissance après des années de rénovation et de reconstruction dans le centre-ville, estime le maire François Bayrou.

Pau sur le podium : elle arrive 3e sur 30 dans ce palmarès des villes moyennes, c'est-à-dire de moins de 100 000 habitants, qui ont le mieux résisté à la crise sanitaire selon cette étude de Mytraffic qui étudie les déplacements des piétons. A Pau, depuis mars 2020, près de 2 millions de passages de piétons ont été recensés, soit 81% de la fréquentation habituelle avant le coronavirus.

Un classement possible grâce au recensement des données mobiles, "le nombre de téléphones portables qui ont borné à un endroit à un instant T", précise Julien Thooris, le directeur général adjoint de MyTraffic en charge de cette enquête. "On trouvait intéressant, à quasiment la date anniversaire du premier confinement, de regarder comment se sont comportés les centre-villes de villes de taille moyenne sur les 12 derniers mois et de regarder finalement la résilience de ces centre-villes", explique Julien Thooris, "on voulait voir la solidité de ces villes dont on parle un peu moins".

On se rend compte que c'est un cadre de vie enviable - François Bayrou

à lire aussi Découvrez les 30 villes moyennes les plus dynamiques malgré la crise sanitaire

Le résultat d'années de travail selon le maire de Pau

Un résultat dont se félicite le maire de Pau François Bayrou, qui y voit aussi la reconnaissance de plusieurs années de travail dans le centre-ville de Pau. La rénovation par exemple de nombreuses façades ou la création de parcs et de jardins. "Le travail qu'on a fait sur la propreté, la beauté et la sécurité de la ville, ce travail-là paie et tout d'un coup, on s'aperçoit que ça, c'est un cadre de vie enviable et c'est un cadre de présence et de visite enviable", précise François Bayrou.