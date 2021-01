Pau est la ville de France qui compte le plus de boulangeries-pâtisseries par habitant

Pau est la ville avec la plus haute densité de boulangeries et pâtisseries selon un classement des "villes les plus sucrées de France".

La ville la plus sucrée de France est Pau ! Avec 222 boulangeries et pâtisseries pour 77.000 habitants, la capitale du Béarn obtient la première place du classement des "villes les plus sucrées" établi par le site de location de vacances holidu.fr.

Le nombre de boulangeries et pâtisseries de toutes les villes françaises de plus de 70.000 habitants a été compté d’après la base de données de Google Maps. Un ratio a ensuite été calculé pour déterminer la densité de celles-ci pour 1.000 habitants. Avec 2,88 boulangeries pour 1.000 habitants, Pau est en tête devant Rouen, Metz et Avignon.