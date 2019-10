Pau : l'Ehpad "Nouste Soureilh" déménage, 80 résidents arrivent dans de nouveaux locaux

Pau, France

En une seule journée, il a fallu organiser le transfert de 80 résidents, ce qui peut être déstabilisant pour des personnes en perte d'autonomie, dont la plus âgée a 104 ans, et qui ont besoin de repères. Le personnel soignant et encadrant doit aussi prendre ses marques.

L'ancienne résidence ouverte en 1972 était devenu trop petite et vétuste. Les travaux auront duré près de deux ans, sur le site de l'ancienne usine de chaussures "Bidegain". L'établissement "Nouste Soureilh" augmente en capacité, de 80 à 120 résidents, dont un pole Alzheimer, désormais.

Anne-Marie et sa maman "Mado", dans sa nouvelle chambre. © Radio France - Mathias Kern

"Je lui ai mis quelques photos pour lui rappeler son ancienne chambre" — Anne-Marie a accompagné sa maman Mado. Copier

De manière générale, les résidents étaient plutôt sereins ce mardi, malgré le déménagement. Cela fait des mois qu'ils y sont préparés. Et puis, il y a davantage de confort, leurs chambres sont plus grandes, il y a une salle de bain dans chacune d'elles, auparavant c'était une douche par palier.

Des embauches pour ce nouveau site

L'équipe de l'Ehpad "Nouste Soureilh" s'est agrandie : 18 personnes ont été recrutées ces dernières semaines (3 infirmières, 9 aides-soignantes et 6 agents sociaux).

"Les visages connus sont leurs repères au quotidien" explique Marie-Luce Castagneyrol-Palau, la directrice de l'Ehpad. Copier

Les 80 résidents de la maison de retraite ont été déplacés toute la journée. © Radio France - Mathias Kern

Alain, l'un des résidents, a déjà personnalisé sa chambre. © Radio France - Mathias Kern