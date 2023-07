Pau : l'universitaire et fils de républicain espagnol Jean Ortiz est décédé

Jean Ortiz, universitaire palois, et fils de républicain Espagnol est décédé samedi 22 juillet. C'est via un communiqué du Parti communiste dont il était membre que la nouvelle a été annoncé. Il était souffrant depuis plusieurs années. Le PC 64 décrit un homme avec un caractère "entier [...] qui a su entraîner nombre de personnes sur le chemin raide des revendications fondamentales, tant parmi ses étudiants que dans le mouvement social de notre département".

Devoir de mémoire

Né dans le Tarn en 1948, il a été très influencé par la culture espagnole, et s'est beaucoup investi sur le travail de mémoire des guérilleros espagnol, notamment via des associations comme Caminar, Terres de Mémoires et de Luttes, Mémoire de l'Espagne Républicaine 64 ou le Cercle républicain de Jaca. Auteur de plusieurs ouvrages, il a notamment écrit sur Che Guevara et sur les guérilleros espagnols.