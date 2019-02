Pau : la croix du Prince, un stade abandonné

Pau, France

La messe est dite pour la tribune d'honneur du stade de la Croix du Prince à Pau. Depuis près de 20 ans elle était interdite au public, parce que dangereuse. La ville a décidé de la raser le mois prochain, avant d'envisager des travaux. C'est un pan de l'histoire de la ville qui va tomber.

Le blason de la Section Paloise sur la grande tribune © Radio France - Daniel Corsand

Avant que la Section ne déménage au stade du hameau il y a 20 ans, ce terrain en pleine ville, accueillait plus de 10 000 spectateurs pour certains matchs. Les règle de sécurité n'étaient pas les mêmes ; une tribune honneur, une populaire sur toute la longueur du terrain, coté école, et autour, des pesages en béton ; des dalles en pente pour assister au match debout.

André Pardaillan, 82 ans, a grandit à la croix du Prince. Ses parents tenaient le bar le plus proche du stade. Dans le fond de commerce il y avait même les deux buvettes du stade. Pour André, la destruction annoncée de la grande tribune est évidemment un crève-cœur.

Ca fait mal au ventre. Cette tribune, c'était une cathédrale. Si elle pouvait parler, elle en raconterait des choses — André, ancien riverain du stade.

Des décennies de promesses

Cette tribune n'a jamais fait l'objet de travaux de modernisation, en 108 ans d'existence. Quand l'équipe fanion s'est installée au stade du hameau, le terrain a accueilli l’école de rugby et les équipes de jeunes. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ni la municipalité, ni les dirigeants de l'association ne se sont battus pour sauver cette tribune. Les populaires, en face, ont été rasée dans les années 90, et très vite l'accès à la tribune d'honneur a été interdit. Les équipes municipales successives ont toutes affirmé, la mains sur le cœur, que des travaux allaient être réalisés. Rien n'est venu, jusqu'à ce que l'on fasse le constat que l'état de la tribune ne permet plus la moindre rénovation.