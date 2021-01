Pau : la douleur et le dévouement du personnel d'un Ehpad en plein cluster

Les soignants sont encore et toujours sur le front de l’épidémie. Surtout à l'Ehpad l’écureuil à Pau qui est en train de sortir d'une période de contamination. L'établissement accueille 110 résidents. C'est un des plus gros du Béarn. Lors de ce cluster, 56 résidents ont été déclarés positifs. Dix sont morts. Une période terrible pour cet établissement et pour son personnel.

Les visites sont toujours interdites dans l'Ehpad, et accordées sur dérogations. 10 résidents sont encore à l’isolement dans leurs chambres, mais la vie normale reprend peu à peu dans l’établissement. Il faut préciser aussi que 20 des 74 salariés de l’Ehpad ont été déclarés positifs depuis ce maudit 11 décembre.

On voit la lumière au bout du tunnel-Le directeur Jérôme Lamirand