Pau : la future prison sera livrée en 2027

La future prison de Pau refait parler d'elle. Mais cette fois, on connait la date de sa livraison : 2027. Le futur centre pénitentiaire béarnais est en effet inscrit dans le plan immobilier pénitentiaire présenté par le Premier ministre, Jean Castex, ce mardi. Ce "Programme 15.000" pour le nombre de places qu'il prévoit de créer en dix ans confirme l'implantation, au nord-est de Pau de la future prison. Ce projet, attendu depuis déjà de nombreuses années, va pouvoir se concrétiser, les terrains sont depuis longtemps déjà préemptés par la collectivité, au nord-est de Pau, chemin de la Lande.

Un centre pénitentiaire de 250 places

Depuis près de vingt ans, plusieurs plans immobiliers pénitentiaires se sont succédés, avec leurs lots de rebondissements pour Pau. En 2010 d'abord, quatre communes de l'agglomération paloise sont candidates au plan prison de Michèle Alliot-Marie : Lons, Idron, Artix et Sendets. Mais en février 2017, c'est Pau qui sort du chapeau, ou plutôt d'un nouveau plan prison présenté par Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux à l'époque. Un an et demi plus tard, nouveau rebondissement, le directeur de l'administration présente aux syndicats une liste des futures prisons en construction jusqu'en 2030... Et Pau n'y figure pas ! Moment de flottement mais François Bayrou annonce dès le lendemain qu'une prison verra bien le jour "assez vite après 2022" selon lui. Tout ça, c'était il y a 2 ans et demi déjà, et aujourd'hui donc, la date semble belle et bien certaine cette fois.

Le futur centre pénitentiaire de Pau sera bien implanté au nord-est de Pau, chemin de la Lande. - © Dossier de presse - Ministère de la justice

"2027 c'est un horizon assez proche pour construire une équipement de cet ordre, se félicite François Bayrou joint par France Bleu Béarn Bigorre. Les terrains sont réservés depuis longtemps, avec la qualification dans le PLUI qui permet de les classer en équipements publics. Ces terrains, il faut le rappeler, ne sont pas en centre-ville, assez près de la sortie d'autoroute... Tout cela permet d'imaginer qu'un jour on pourra avoir un déplacement de la maison d'arrêt du centre-ville pour une situation mieux sécurisée, et mieux équilibrée".

Cette annonce est également bien accueillie par Eric Vigier, représentant syndical Ufap/UNSA à la maison d'arrêt de Pau, "à condition cette fois que cela se fasse, parce qu'on en a déjà beaucoup entendu parler". Pour lui, le déménagement envisagé, à terme, de l'actuelle prison est plus que nécessaire : "à Pau il y a toujours les chauffoirs, c'est-à-dire des cellules de six détenus... les règles européennes demandent l'encellulement individuel, on n'y est pas, c'est clair". Le futur centre pénitentiaire de Pau comptera 250 places selon le dossier du ministère de la Justice.