Pau : la MJC des fleurs reste ouverte pendant tout l'été pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances

Elle existe depuis 1973. Située près du stade des bleuets, au nord de Pau dans le quartier de Saragosse, la Maison de la Culture et de la Jeunesse des Fleurs (MJC) est une association qui offre un accès aux loisirs, a la culture et au sport à tout le monde. Si beaucoup en profitent déjà pendant l'année, elle reste aussi ouverte pendant les vacances d'été. Quelques activités sont toujours disponibles, mais surtout, le centre de loisir est ouvert aux enfants. Pour son directeur Olivier Pelure, c'était obligatoire, car pour les parents qui doivent travailler pendant l'été ou qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, c'est un vrai soulagement.

Les parents déposent leurs enfants à l'enregistrement dans les alentours de 7h30 © Radio France - Hugo Aussillou

"Ici, on peut venir comme on veux, pas besoin d'être bien sapé"

La MJC n'est pas réservée qu'aux enfants, ni même aux jeunes. Pendant l'été, des personnes âgées fréquentent la salle de sport. Une bonne manière de s'entretenir à bas prix (120 euros l'année) mais aussi d'éviter la solitude. Des habitués y vont tous les jours, dès 9h du matin et discutent avec les autres en courant sur les tapis ou en soulevant des poids.

Rafting, sortie au parc aquatique et voyage à l'île d'Oléron

Pour les enfants qui fréquentent le centre de loisir, le mot d'ordre, c'est : liberté de choisir. Des activités sont proposées, jeux de ballon, cours de skate, cinéma, rafting sont au programme de la journée de mardi, et les enfants n'ont qu'à choisir. Parfois, une sortie est organisée, ça peut être pour un grand jeu, ou une journée au parc aquatique par exemple, et dans ce cas, ils sont répartis dans des groupes en fonction de leur âge. Au début des vacances, certains sont même parti à l'île d'Oléron, mais ils ont dû travailler pour partir en voyage.

Les activités sont diverses. Aujourd'hui, c'est cours de skateboard ! © Radio France - Hugo Aussillou

"J'essaye de transmettre la passion que la MJC m'a transmise."

Toutes ces activités dont profitent les enfants, ce sont les animateurs qui les rendent possibles. Pour certains, c'est leur première année, mais d'autres sont là depuis qu'ils sont enfants. Ils venaient à la MJC en sortant de l'école et ils y passaient leurs vacances. Certains ont développé des passions là-bas, comme une fascination pour le graffiti, et d'autres n'oublieront jamais la visite à Londres pour aller voir Tony Estanguet aux JO de 2012. Aujourd'hui, ils transmettent leurs passions et leur expérience, et aident comme ils ont été aidés.

L'équipe est composée d'une dizaines d'animateurs, tous avec leurs spécialités © Radio France - Hugo Aussillou

"Moi, je préfère venir là"

En tout, c'est une cinquantaine d'enfants qui restent au centre de loisirs pendant l'été. Et pour eux, ça n'a rien d'une solution. Ici, on peut faire plus de choses qu'à la maison, on n'a pas les parents sur le dos. Certains enfants sont contents d'avoir des copains avec qui jouer, parce qu'ils sont tout seuls à la maison. D'autres viennent de familles qui n'ont pas forcément les moyens d'organiser une sortie au parc d'attraction ou des vacances à la plage. Quand on leur demande, beaucoup disent que "les vacances à la MJC, c'est mes préférées."

