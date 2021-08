Pau : la ville en chantiers cet été

Plus d'une dizaine de chantiers sont en cours cet été dans la ville de Pau : entre réfections de la voirie, rénovations des réseaux d'eau et de chaleur, aménagements cyclistes et piétons, la circulation et le stationnement sont perturbés. France Bleu Béarn Bigorre fait le point.

Les automobilistes palois l'ont remarqué, depuis juillet, il y a beaucoup de travaux dans Pau. Avec l'été, c'est le temps des chantiers, la ville en profite avec la moindre affluence de la saison. Les interventions se multiplient et de nombreuses voies sont difficiles d'accès ou bloquées, la circulation et le stationnement sont devenus compliqués voire impossibles par endroits, et c'est toujours le cas ce mois d'août.

Une dizaine de chantiers

En centre-ville, le pourtour des Halles se refait une beauté et la rue Carnot est depuis le mois de juillet complètement barrée : la circulation des voitures est interdite et il est même parfois compliqué de passer à pieds. Ce chantier va durer jusqu'à la rentrée. Plus loin, à hauteur du Parc Beaumont, les automobilistes ne peuvent plus passer sur certaines portions de l'Avenue Edouard VII à cause de travaux qui dureront jusqu'au 1er octobre. Même constant lorsqu'on s'éloigne du centre : la circulation est bloquée au niveau du boulevard de la Paix, jusqu'à septembre, et il faudra aussi composer avec des travaux d'aménagements de pistes cyclables Allée Catherine de Bourbon.

Pour retrouver la carte mise à jour des travaux de voirie dans la ville de Pau ainsi que dans l'agglo, cliquez sur ce lien.

S'il est difficile de circuler dans Pau cet été, il est aussi compliqué de se garer. C'est le cas au pied du funiculaire : avec les travaux menés autour de la Gare de Pau, le parking du fronton est hors d'usage. Et les rues dans lesquelles les travaux sont menées, en plus d'être barrées, sont bien souvent interdites au stationnement.

"C'est la galère"

Résultat, les Palois s'agacent. "C'est la galère, il y a plein de détours à faire" témoigne un automobiliste habitué de ces travaux depuis de nombreuses années. Mais même pour ceux qui ne conduisent pas souvent à Pau c'est compliqué : "je ne viens pas beaucoup en centre-ville, alors quand je prends ma route habituelle, paf je tombe sur un barrage, alors je me dis que je vais tourner mais là paf re-barrage et puis sens interdit, alors ça m'agace un peu" raconte une conductrice.

La Ville de son côté assure que tout est fait pour maintenir le moins de gêne possible tout en menant des travaux nécessaires pour la bonne circulation de tous dans Pau, et qu'il est toujours possible pour les riverains d'emprunter les axes coupés. Mais la situation n'est pas près de s'améliorer puisque de nouveaux chantiers doivent débuter à la rentrée, notamment des travaux prévus à l'est de la ville, dans le quartier du XIV Juillet ou encore sur la place de la Monnaie entre autres.