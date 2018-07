Comme partout en France, on a fêté la deuxième étoile chez nous. Photos, vidéos et réactions de joie dans les rue de Pau et Tarbes

Pau, France

Des voitures à la queue leu leu aux abords du centre ville. Des drapeaux qui flottent aux portières. Des bus idélis qui klaxonnent. On a même vu un tracteur dans la rue Montpensier à Pau. Et surtout des centres villes noirs de monde à Pau et à Tarbes. A Orthez, les pompiers ont improvisé une parade de véhicules rouges dans le centre ville. La fièvre de ce mondial 2018 a gagné le Béarn et la Bigorre. A Pau, ils étaient 25 000 dans la fan zone. Sans doute encore plus après le coup de sifflet final. Comme en 1998, cette soirée restera gravée dans toutes les mémoires.

Le boulevard des Pyrénées © Radio France - Maud Calves

Les mêmes scènes se sont répétées. Ici, le pénalty de Griezman en première mi-temps, sous la halle Marcadieu à Tarbes

Ça devient une tradition. Pour les grands moment de sport, la fontaine de la place Clémenceau se transforme ens