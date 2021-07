Pau : le fronton du Stadium de la gare a été démoli pour agrandir le parking

C'est un pan de l'histoire sportive paloise qui est tombé ce lundi matin, près de la gare. Le dernier fronton du Stadium de la gare a été rasé pour permettre d'agrandir le parking. Depuis 2006, cet espace n'était plus dédié au sport mais au stationnement de voitures. C'est d'ailleurs pour cet usage que les travaux ont débuté ce lundi, pour réaménager ce parking tout proche de la gare et du funiculaire.

La destruction de ce fronton emblématique, avec le blason vert de la Section Paloise, ravive forcément des souvenirs à ceux qui ont connu l'ancien stadium de la gare, construit dans les années 1920. Le président de la Section Paloise Pelote, Gérard Pierrou a eu un pincement au cœur en voyant les engins de chantier arriver sur les lieux, lui qui a joué pendant 60 ans face à ce fronton : "ce Stadium de la gare était un petit peu notre lieu de début, que de bons souvenirs... Mais on n'a jamais été averti officiellement de la démolition."

C'est dommage, c'est comme tout, les pages se tournent, il ne reste plus rien.

Gérard Pierrou a un seul regret aujourd'hui, ne pas avoir pu récupérer le blason de la Section Paloise. "On avait lancé des appels en espérant récupérer un des derniers morceaux avec ce logo qui était au mur. Et malheureusement, je pense que le dernier morceau nous ne l'aurons pas non plus." Selon lui, le logo a été cassé dans l'opération et ne pourra pas être récupéré. "Alors que nous avions un dernier projet, explique-t-il, mettre ce logo historique dans notre nouveau complexe de pelote, au nord de Pau."