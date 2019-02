Pau : le grand débat national, en attendant le train

Pau, France

Le grand débat national est à la gare de Pau. Depuis vendredi et jusqu'à ce lundi soir 18 heures, deux étudiants de Science Po Bordeaux proposent de participer au grand débat national. Ils proposent d'écrire des idées sur des feuilles blanches, ou de répondre aux questionnaires sur les quatre grand thèmes désignés de cette consultation nationale. Henriette, s'est arrêtée. Elle n'a pas envie de participer aux grandes messes organisées par la mairie. Elle n'est pas non plus assez à l'aise pour répondre en ligne. Alors en attendant le train pour Oloron elle a fait appel à l'étudiant pour l'aider. Cette retraitée des postes a choisi de remplir le questionnaires sur le service public. Et elle en a gros sur la patate sur le sujet.

Ensuite Henriette a pris le train. Pour aller voir sa sœur qui est dans une EPHAD. "Là bas aussi, c'est la cata. Il faudrait des moyens supplémentaires. A l'heure où je vous parle (il est 11h30), elle n'est toujours pas lavée et habillée".