Pau : le quartier du Foirail se prépare à la venue d'Emmanuel Macron

C'est une visite "flash éclair" pour le président de la République à Pau. Emmanuel Macron est attendu ce vendredi matin pour l'inauguration du nouveau centre culturel du Foirail entre 9h et 10h. C'est l'image de la matinée : François Bayrou et Emmanuel Macron devant le nouveau Foirail. Ce nouveau pôle comprend une salle de spectacles (580 places) et puis le cinéma d'art et essai Le Méliès avec 3 salles (80, 120 et 300 spectateurs). Le chef d'État sera accompagné de la ministre de la culture, Rima Abdul-Malak.

Emmanuel Macron souvent à Pau, rarement au Foirail

Certains habitants du quartier du Foirail commentent la venue d'Emmanuel Macron. Brigitte, commerçante, réagit : "C'est pas souvent qu'on a le président ici, place du Foirail ! Il vient voir son copain..." Un peu plus loin, dans un bar situé sur la place, Michel au comptoir ajoute : "François Bayrou, c'est le mentor d'Emmanuel Macron, il est obligé d'être là. Le Manu, il est descendu ! J'espère que je vais le voir depuis ma fenêtre quand même". Alice vivait dans le quartier au moment des travaux et avait hâte que ça se termine. Elle n'envisage pas d'assister à l'inauguration : "Je ne suis pas trop macroniste, je ne viendrai pas voir. Pour un cinéma et un théâtre, c'est excessif de ouf !"

Des habitants du Foirail réagissent à la venue d'Emmanuel Macron à Pau Copier

Pour autant s'il y a ce nouveau pôle du Foirail, c'est grâce à un plan lancé par Emmanuel Macron en 2018. Le plan "Action coeur de Ville" prévoyait de rénover des sites pour renforcer l'attractivité des villes moyennes et surtout les centres-villes. Le montant global s'élevait à cinq milliards d'euros. Ça a servi à rénover des logements dans plus de 200 communes en France et lancer des projets comme celui du complexe culturel du Foirail. En début d'année, François Bayrou annonçait que ce chantier avait coûté 15 millions d'euros.

Un nouveau centre pour dynamiser

Cédric qui travaille au bistrot Chez Laurette au Foirail est enthousiaste : "Pour le quartier, c'est bien, c'est un joli projet. Du point de vue circulation et parking, c'est plus compliqué pour les gens qui vont vouloir venir, ceux qui vont venir pour les concerts ou pour un film. Ça va être un casse-tête. On va se garer où ? On ne sait pas, on verra." Laurette estime que le changement était nécessaire : "Dans les années 70, il y avait les marchés mais maintenant il n'y a plus rien, à un moment donné il fallait changer les choses. C'est bien pour le Foirail."

Des habitants du quartier plus ou moins satisfaits du nouveau pôle culturel du Foirail à Pau Copier

Après la visite du Foirail, le président va assister au Concert inaugural de l'orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB). Emmanuel Macron est attendu dans l'après-midi en Espagne pour le 9e sommet des pays du sud de l'Union Européenne, à Alicante. La ministre de la culture poursuit sa visite, en Béarn pour inaugurer le centre national de la marionnette, à Oloron-Sainte-Marie.