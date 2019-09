Pau : le quartier Saragosse poursuit sa transformation

Pau, France

Depuis le premier chantier fin 2016, et la MJC des Fleurs, d'autres réalisations ont été entamées et se terminent. C'est le cas de l'avenue Saragosse, inaugurée ce lundi, en présence du préfet des Pyrénées Atlantiques, Eric Spitz, et de nombreux élus, dont le maire François Bayrou. Cette avenue Saragosse qualifiée auparavant "d'autoroute urbaine" par la municipalité, a été réduite à 2 voies, avec de larges trottoirs.

Autre chantier d'envergure : François Bayrou a posé la première pierre ce lundi sur la friche Laherrère, un ancien hospice au milieu du quartier Saragosse. Abandonné depuis plus de 50 ans, le site était en ruine et squatté. Le maire de Pau veut en faire le nouveau cœur du quartier, fin des travaux prévue en septembre 2020.

Le maire de Pau, François Bayrou, veut faire du site Laherrère, le nouveau cœur du quartier.

L'actuelle plaine des sports sera aussi repensée, avec de nouveaux arbres, jeux pour enfants, et une vaste prairie dédiée aux pique-niques ou aux jeux de ballon.

Un arbre a été symboliquement planté ce lundi, dans le nouveau parc, par le préfet Eric Spitz et le maire François Bayrou. © Radio France - Mathias Kern

Dans ce dossier d'envergure, le budget pour la rénovation est de 137 millions d'euros hors taxes, dont 39 millions pris en charge par l'Etat (via l'ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine). La communauté d'agglo et la ville de Pau participe à hauteur d'environ 37 millions d'euros.