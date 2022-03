Pau : Les bénévoles de la Croix-Rouge accueillent les réfugiés ukrainiens

Un chalet avec des jouets, un petit local improvisé avec le drapeau ukrainien dessus, au mur, des étagères remplies de denrées alimentaires ou de produits d'hygiène. Les bénévoles de la Croix-Rouge de Pau ont aménagé cet espace en urgence pour accueillir au mieux les réfugiés ukrainiens. Jean-Marc Pontet est le président de l'unité locale de la Croix-Rouge de Pau, il veille à ce que cet accueil soit le plus convivial possible : "C'est important pour nous, quand les familles arrivent, on prend leur nom et on leur offre tout de suite un café, il y a aussi un espace où les enfants peuvent jouer, ça permet aux adultes de se détendre et d'exprimer leurs besoins. Plus on échange avec eux mieux on pourra s'adapter."

Un accueil chaleureux

Deux bénévoles échangent un café avec Minka, une ukrainienne arrivée il y a trois semaines avec sa petite fille de sept ans. Ils se débrouillent en anglais mais communiquent surtout avec des gestes et des sourires. Nicole, une bénévole, constate un vrai besoin d'échange : "Il y a trois jours des ukrainiens qu'on a aidé sont venus nous apporter un repas avec des spécialités ukrainiennes. On sent que les gens ont besoin de créer du lien, c'est pour ça qu'on essaye de les accueillir du mieux qu'on peut." Et les bénévoles veulent en faire plus, bientôt ils proposeront des cours de français et de l'accompagnement scolaire.