Pau : Les délais d'attente s'allongent pour refaire ses papiers d'identité

Plus de trois mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous à Pau. La mairie conseille d'aller dans des plus petites communes où les délais d'attente sont moins longs.

Attention si vous avez prévu de partir en vacances et si vos papiers d'identité sont périmés, car les délais d'attente sont très longs. Il faut compter trois mois et demi en moyenne pour obtenir un rendez-vous à Pau, et il faut encore attendre huit semaines pour la fabrication des passeports et cartes d'identité. Ces délais à rallonges s'expliquent notamment par la sortie de la crise sanitaire et la reprise des voyages.

Des délais moins longs dans les petites communes

La marie de Pau invite les personnes pressées à se rendre dans des plus petites communes, qui ont les équipements pour prendre les empruntes et où les délais d'attente sont moins longs. Comme Gan, Billière, Mourenx ou encore Morlaas. Si vous avez besoin de faire vos papiers en urgence il existe également des créneaux spéciaux, pour les motifs familiaux (deuil ...), les examens médicaux, les déplacements professionnels ou les stages à l'étranger. Dans ce cas il faut justifier cette urgence auprès de la mairie. Sachez que même périmée votre carte d'identité est encore valide pendant deux ans.