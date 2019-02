Pau : les Galeries Lafayette autorisées à reconstruire

La CDAC vient d'autoriser les Galeries Lafayette à se reconstruire et s'agrandir place Clemenceau, à Pau. L'entreprise compte présenter son projet au public à l'automne 2019.

Pau, France

Les Galeries Lafayette vont pouvoir se réinstaller place Clemenceau, à Pau. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a autorisé, à l'unanimité, l'enseigne à reconstruire ce lundi.

Le magasin a subi un incendie accidentel en 2016, et s'est depuis installé au centre commercial Bosquet. Il devrait retrouver la place Clemenceau, avec l'intention de créer "un futur temple du commerce de 6.000 m²" expliquent les Galeries Lafayette dans un communiqué.

"Un investissement considérable"

"C'est très positif pour la ville, a réagi Jean-Paul Brin, premier adjoint à la ville de Pau et membre de la commission. Les Galeries Lafayette font un investissement considérable en gardant la direction de cet établissement."

Mieux que ça, selon Jean-Paul Brin, "ce futur magasin doit être le modèle du XXIe siècle pour les villes moyennes, aurait expliqué l'enseigne. Ils croient que le commerce de centre-ville va se restaurer." Seule la façade historique du bâtiment sera conservée, et l'intérieur entièrement rénové. Les "structures Eiffel", qui ne peuvent plus être utilisées à cause de l'incendie, devraient être mises en valeur dans l'architecture du magasin.

De nouvelles enseignes au sein des Galeries

Ce magasin devrait se développer sur trois niveaux de plateau, plus un en réserve. De quoi permettre l'accueil de nouvelles enseignes. "Ils sont à la recherche de partenaires, explique Jean-Paul Brin. Des surfaces de 1.000 à 1.200 m², c'est très difficile à trouver en centre-ville. Les plateaux qui vont être crées pour accueillir ce type de commerce, et éviter de les voir partir à l'extérieur." On sait déjà qu'il ne s'agira pas d'une surface alimentaire.

L'enseigne a par ailleurs prévu de présenter son projet au grand public à l'automne 2019.