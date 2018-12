Pau : les gilets jaunes devant les permanences des députés Modem

Environ 500 gilets jaunes ont marché dans le centre-ville de Pau samedi matin. Ils se sont arrêtés devant les permanences parlementaires des députés Modem Josy Poueyto et Jean-Paul Mattei. Ils ont également repris le péage de Pau-centre en début d'après-midi.

Pau, France

La permanence parlementaire de Josy Poueyto est désormais recouverte d'autocollants. Environ 500 gilets jaunes ont marché en centre-ville en faisant des arrêts devant les bureaux palois de Jean-Paul Mattéi et Josy Poueyto, deux députés Modem des Pyrénées-Atlantiques.

"Ces deux parlementaires sont des soutiens de François Bayrou et Emmanuel Macron", explique une gilet jaune dans le cortège. Francis détail, "ils sont en décalage avec ce que demande le pays. Josy Poueyto avait fait campagne pour le non à la Constitution européenne en 2005, et désormais elle fait partie de ceux qui soutiennent une Europe ultra-libérale."

Les gilets jaunes ont également fait étape devant la permanence du député Jean-Paul Mattéi. © Radio France

Le cortège a poursuivi sa marche dans le centre-ville en faisant étape devant la préfecture et la mairie pour finir au parking Verdun.

Ils étaient près de 500 à marcher dans le centre-ville de Pau. © Radio France

Par ailleurs, les gilets jaunes ont également rouvert les barrières du péage Pau-centre en début d'après-midi. Ce malgré un arrêté préfectoral du 20 décembre interdisant l'occupation du péage jusqu'au 4 janvier.