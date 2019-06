Pau : les policiers municipaux en grève

Pau, France

Une quinzaine de représentants syndicaux et de policiers municipaux se sont rassemblés ce vendredi midi devant la mairie de Pau.

Ils demandent des revalorisations salariales et une augmentation des effectifs.

"On ne fait plus la police à la papa"

Les policiers municipaux de Pau gagnent 1400 à 1900 euros net par mois selon leur ancienneté. Des sommes pas assez attractives pour attirer de nouvelles recrues et qui ne correspondent pas aux évolutions de leur métier selon eux.

Ainsi, un policier qui se fait appeler Vincent raconte : "On n'est plus sur la police à la papa, on n'est plus à la sortie des sorties d'école, on ne court plus derrière des jeunes qui lancent des pierres sur les vitres... Aujourd'hui, on fait quasiment le même boulot que la police nationale, excepté le judiciaire, mais on n'a pas le même salaire."

En revanche, il reconnaît qu'en terme d'équipements, "on est au top."

La mairie ne comprend pas ces revendications

Les policiers aimeraient aussi être soixante, alors qu'il ne sont que 43 aujourd'hui. "Mais ils sont aidés par 14 agents qui travaillent 24h/24h au centre de supervision urbain" (qui sera bientôt installé au rez-de-chaussée de la tour des halles), répond Marc Cabane, l'élu chargé de la sécurité à la mairie de Pau, qui ne ferme pas la porte à de nouvelles négociations avec des syndicats. Mais il précise :

On n'est pas à Bobigny ou en Seine-Saint-Denis. Nos policiers municipaux ne sont pas mal lotis du tout. Et ils ont bénéficié de compléments de rémunération pour le travail du dimanche, par exemple, au cours d'une négociation salariale qui a porté sur l'ensemble des personnels. Nous avons fait une étude qui montre que sur dix villes comparables, notre police est la mieux placée.

— Marc Cabane

Par ailleurs, les policiers municipaux ont droit à quasiment un mois de formation par an grâce à un formateur interne. Il faut savoir qu'ils portent des armes létales depuis trois ans.

Des policiers réquisitionnés pour la fête de la musique

Par ailleurs, environ 10 policiers ont été "réquisitionnés" par la mairie pour pouvoir assurer la sécurité pendant la fête de la musique. Ils ont été appelés ou ont reçu un courrier chez eux.