Pau : les pompiers en grève perturbent une inauguration avec François Bayrou

Les pompiers de Pau se sont invités ce lundi après-midi à une inauguration en présence du préfet des Pyrénées Atlantiques, Eric Spitz, et de nombreux élus, dont le maire de Pau, François Bayrou. Ils espéraient obtenir des réponses, après plus de deux mois de grève.

Pau, France

C'était une après-midi idéale pour une inauguration en plein air dans le quartier Saragosse à Pau : un soleil radieux, l'orchestre El Camino pour l'animation et quelques habitants venus en curieux. Ce lundi, des élus palois avaient rendez-vous autour du maire, François Bayrou, pour découper le ruban bleu-blanc-rouge sur l'avenue Saragosse, fraîchement refaite.

La cérémonie officielle avait lieu devant les portes de la caserne, dans le quartier Saragosse. © Radio France - MK

Mais tout ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu

Les pompiers de Pau ont, un peu, bouleversé le programme en présence aussi du préfet des Pyrénées Atlantiques, Eric Spitz. Il faut dire que la cérémonie officielle avait lieu devant les portes de la caserne, dans le quartier Saragosse. La rénovation urbaine se poursuit dans ce secteur.

Les pompiers ont organisé cette action coup de poing. Leur mouvement de grève, qui dure depuis fin juin, n'est toujours pas terminé. Ils ont le sentiment de ne pas être entendu par leur tutelle, le département. Alors Jean-Marc Scopel, secrétaire départemental UNSA SDIS, a dit vouloir interpeller le maximum d'élus, dont le maire de Pau, même si ce n'est pas de son ressort.

Les pompiers voulaient faire parler d'eux... Et c'est donc réussi

Ils avaient préparé la grande échelle, écrit des banderoles, dont une, au message direct : "Monsieur Bayou, êtes vous aveugle ?" Et c'est précisément au moment de couper le ruban, sur l'avenue Saragosse, dans ce moment, si solennel, qu'ils ont allumé des fumigènes, avec casque sur la tête. Ils ont véritablement casser le protocole, et créé un certain malaise dans l'assistance. Le préfet, Eric Spitz, et Josy Pouyeto ont décidé d'aller les voir, un instant. François Bayrou, de son côté, a visiblement peu apprécié l'initiative, poursuivant son programme d'inauguration, sans commentaire au sujet des pompiers.