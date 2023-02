Pau : les résidents des EHPAD de l'avenue Péboué privés de bus

Les résidents des deux EHPAD situés avenue Péboué à Pau ont exprimé leur mécontentement après la suppression des bus sur toute l'avenue. La mairie expérimente actuellement le passage au sens unique pour cette artère très résidentielle. L'objectif, réduire le trafic et la vitesse des automobiliste, mais au prix du passage des bus. Pour les personnes âgés résidantes à l'EHPAD, c'est devenu presque impossible de se déplacer, le premier arrêt de bus se situant à plus d'un kilomètre de distance.

"Depuis la suppression des bus, je ne vois plus personne de l'extérieur" déplore Mme Lestard, 96 ans "J'ai une canne, je m'estime heureuse de pouvoir encore prendre l'autobus, mais je ne peux pas aller jusqu'au rond-point, c'est pas possible..." Sans bus, c'est très difficile pour ces personnes âgées d'être autonome. rendre visite à leurs familles et leurs amis, ou d'aller faire une course quelque part. A l'écoute de ses pensionnaires, Jérôme Lamiraud, directeur de l'EHPAD de l'écureuil a décidé de faire suspendre une banderole "Rendez nous nos Bus" devant sa résidence. Une prière qui semble avoir été entendue par la mairie : L'expérimentation est écourtée d'une semaine. Elle se terminera le vendredi 24 février, l'avenue Péboué et ses habitants retrouveront leurs bus