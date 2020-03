A Pau, les supermarchés pris d'assaut au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron

Les rayons pâtes, savon et papier toilette ont été vidés en quelques heures ce vendredi matin.

Au magasin Leclerc de Pau, certains photographient les rayons vides. D'autres, comme Christelle, font le plein : "On ne fait pas les courses le vendredi habituellement mais, en prévention, on est venus acheter des pâtes, beaucoup de savon, des boîtes de conserve, du lait pour les enfants..." Cette maman craint que les supermarchés ferment. "A partir de lundi certains salariés devront rester à la maison pour garder leurs enfants. Alors qui tiendra les commerces ? A mon avis, ils vont finir par fermer."

Les supermarchés ont été pris d'assaut dès ce vendredi matin par des consommateurs inquiets. © Radio France - Manon Claverie

Pour l'instant ce n'est pas prévu. Certains consommateurs regardent d'ailleurs avec un peu d'agacement ceux qui remplissent trop leur chariot. "Regardez celui-là : des tonnes de papier toilette, des pâtes... Moi je ne vais acheter que le strict nécessaire, comme d'habitude. Pas de quoi s'affoler !", soupire un passant.

Les rayons pâtes, savon et papier toilette se vident particulièrement vite. Jordan, employé, peine à les réapprovisionner. "C'est impressionnant, à chaque fois que je remplis un rayon cinq clients passent derrière moi et vident tout en quelques minutes. Pour l'instant nous avons des stocks alors tout va bien. Mais il faut tenir le coup." Pour l'occasion il est d'ailleurs venu travailler deux jours de plus que ce qui était prévu.

Jordan doit accélérer la cadence pour remplir les rayons aussi vite que les clients les vident. © Radio France - Manon Claverie

Au rayon savon, les gels hydroalcooliques sont en rupture de stock. A en croire un mot de la direction, il a fallu limiter les achats à deux gels par personne.

Les gels hydroalcooliques sont en rupture de stock et le rayon savon se vide au centre E. Leclerc de Pau. © Radio France - Manon Claverie