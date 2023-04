Pau : nouvelle "casserolade" pour les un an de l'élection d'Emmanuel Macron

Ils sont rassemblés depuis 20h devant la mairie de Pau, casseroles à la main pour faire le plus de bruit possible. À l'occasion du premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron comme président de la République, environ 80 personnes ont répondu à l'appel des syndicats ATTAC et Solidaires, ainsi que des partis politiques LFI, EELV et NPA. Ils appelaient appelé à des "casserolades" similaires partout en France, devant les mairies et dans les rues, comme à Oloron-Sainte-Marie.

La côte de popularité d'Emmanuel Macron au plus bas

La semaine dernière, un concert de casseroles du même genre a également eu lieu quartier Trespoey à Pau, à l'occasion de la venue en Béarn du ministre des Comptes publics Gabriel Attal. À l'heure où le gouvernement espère tourner la page de la réforme des retraites, chaque déplacement du Chef de l'État et de ses ministres s'accompagne de casserolades. La côte de popularité du président de la République a atteint ce vendredi son niveau le plus bas.