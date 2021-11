Pau : Patricia ne veut pas voir les arbres disparaître au pied des tours du quartier Saragosse

Depuis une semaine Patricia ne décolère pas, "j'en pleure tellement je trouve ça monstrueux, c'est un gâchis dingue". Habitante du quartier Saragosse, avenue Garcia Lorca, elle assiste impuissante à la coupe de nombreux arbres du quartier qui laisseront bientôt place d'autres aménagements, et pour certains des places de parking, l'opération est menée à la demande de Pau Béarn Habitat. Alors, pour tenter de se faire entendre, Patricia a décidé de s'installer au pied d'un de ces immenses arbres, au croisement des avenues de Saragosse et Garcia Lorca : "Je ne lâcherai pas l'affaire, je dormirai là, je m'enchainerai là, je suis une femme décidée".

21 arbres coupés

"Je m'adresse à messieurs Bayrou et Subra (directeur de Pau Béarn Habitat, NDLR) : tant que je serai là, vous ne couperez plus les arbres", assure Patricia. Elle décompte 21 arbres coupés lors de la dernière semaine d'octobre. Une réalité que ne nie pas Olivier Subra : "les habitudes des gens ont changé, il faut qu'on retravaille les espaces extérieurs du quartier", explique le directeur de Pau Béarn Habitat. Il assure également que les arbres coupés seront remplacés par 300 plantations, arbres et arbustes. "Ces arbres il leur faudra 30 ans pour pousser, mais si ça continue comme ça on sera tous morts dans 30 ans", s'emporte Patricia appelle celles et ceux qui partage son opinion à la rejoindre.